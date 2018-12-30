» تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"

30 ديسمبر 2018 - 10:24 ص

عرضت سيدة ألمانية زوجها للبيع على الإنترنت مقابل 18 يورو فقط، مؤكدة أنها "فاض بها الكيل" من نظرته السلبية في الحياة.

وأضافت السيدة الألمانية (40 عامًا) وهي من هامبورج في إعلانها المنشور على موقع (إيباي) إنها متزوجة منذ سبع سنوات ولكنها وزوجها ما عادت تربطهما أي مشاعر على الإطلاق.

وقامت بنشر إعلان تحت عنوان "زوج مستعمل" قائلة: "السيدات العزيزات.. إلى من قد يهمها الأمر، أريد أن أتنازل عن زوجي ويسرني التفاوض على السعر، لكن البدل مرفوض، والاستفسار عبر البريد الإلكتروني".

وأوضحت في إعلانها الغريب أن موعد تسليم "الزوج" ربما يكون في عيد الميلاد، موضحةً أن زوجها لم يكن يعلم بشأن الإعلان حتى نشرت صحيفة (صن) البريطانية خبرًا عن الواقعة.