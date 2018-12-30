محافظ كفر الشيخ يرد على إهانة معاق داخل الديوان العام

30 ديسمبر 2018 - 10:29 ص

عقب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على الفيديو المتداول لسوء معاملة أحد ذوى الإعاقة من أبناء المحافظة يُدعى فتحي عويضة في ديوان المحافظة.

وطالب محافظ كفر الشيخ "عويضة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري ، بالتوجه له غدًا بمكتبه لحل مشكلته، منوهًا بأنه لأول مرة يسمع عن مشكلة هذا المواطن.

وتابع أنه خلال الشهر الماضي تم توزيع 9 كراسي كهربائية بالمحافظة، ولم يكن فتحي عويضة من بينهم، منتقدًا تصويره داخل ديوان المحافظة بهذا الشكل، وقاطعته الإعلامية إيمان الحصري للتوضيح له أن صحفي هو من قام بتصوير الفيديو أثناء مروره أمام المواطن بالصدفة.

ونوه، بأنه لا يوجد تعيين في الدولة، متعهدًا بتوفير فرصة عمل في القطاع الخاص تناسب حالته الصحية اعتبارًا من الغد.

وقال المواطن فتحي عويضة خلال مداخلة بنفس البرنامج، مخاطبًا محافظ كفر الشيخ: "الحرس بتاعك بيعاملوني بشكل وحش، بيهنوني"، ليعقب محافظ كفر الشيخ:"أنا معنديش حرس، الحرس بيكون في الجولات بس، ممكن يكون الأمن، أنا مليش ذنب".