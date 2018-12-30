متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات

30 ديسمبر 2018 - 10:59 ص

كشف العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرسانى والتقسيمات الداخلية بالحى، مبينًا أن معدل الإنجاز فى الجزء الخاص بالتشطيبات يكون أكبر مما سبق، متعهدًا بالانتهاء من إنشاء الحى الحكومى وفق المخطط.

وقال المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، فى لقاء على "اكسترا نيوز"، إنه تم الانتهاء من إنجاز 50 % من الحى الحكومى، مؤكدًا نقل كل الوزارات إلى العاصمة الجديدة فى العام 2020.

وفيما يتعلق بمعدل إنجاز الإحياء السكنية، أضاف "الحسينى" أن وزارة الإسكان انتهت بالفعل من إنشاء الحى السكنى الثالث وطرحت وحدات للمواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز فى الحى السكنى الثانى تخطت الـ50%، أما باقى الأحياء فمخطط الانتهاء منها خلال الـ4 سنوات المقبلة كحد أقصى.