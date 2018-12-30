شاهد.. مذيعة "أون إي" تفشل فى تهدئة ضيوفها

نشبت مشادة كلامية حادة بين الدكتور محمود الشامي، خبير الأبراج، والشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول صحة علم الأبراج من عدمه.

وقال "الشامي"، خلال لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، وخلود زهران، إن علم الفلك مبنى على الإحصاء والتدوين، لافتًا إلى أنه مؤسس لشعبة الطاقات غير المرئية في الجامعة الأمريكية.

وأضاف أن توقعاته تحدث منذ عام 2013، زاعمًا أنه توقع وجود جريمة داخل كنيسة في عام 2018، وفضيحة مخابراتية عربية، وحدث الاثنان.

وتابع خبير الأبراج، أنه يعرف هذه الأمور من حركة الكواكب، معقبًا: "كل ما زحل يخش برج الميزان يتغير الحكم في مصر"، وهذا حدث في عام 2011، وهذه الدورة تحدث كل 30 سنة، وهذا حدث عام 1981 عندما قتل الرئيس الراحل أنور السادات، وقبلها بحوالي 30 عامًا عندما قامت ثورة يوليو، وأيضًا حدث ذلك حتى وقت ثورة 1919.

ومن جانبه، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا خرافة، ولا يعلم الغيب إلا الله، مشددًا على أنه غير معتاد على المجادلات العقيمة من هذا النوع، لافتا إلى أن هناك خلط بين مصطلحي "Astronomy "، وهو علم الفلك، وبين "astrology "، وهو التنجيم.

وقاطعه خبير الأبراج قائلاً: "أنت لا تفهم شيئًا"، لينفعل ممدوح قائلاً: "التزم الأدب في الحديث لتفشل محاولات الإعلامية في تهدئة ضيوفها.

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