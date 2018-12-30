صحفي يتسبب فى انهيار مذيعة "تن" على الهواء

بكت الإعلامية مها البهنسي، تأثرًا بسرد أحد الصحفيين الحاصلين على جائزة التفوق الصحفي عما يتعرض له أطفال سوريا.

وقال الحاصل على الجائزة، خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، إن أطفال سوريا يعيشون وضعا مروعا، ومنهم من فقد أسرته كاملة، ووجد نفسه بلا مأوى، ينتظرون المعونات من الدول الأخرى.

وأضاف: "الناس في سوريا لما عرفوا أني أنا مصري قالولي: "أنتم زعلانين عشان ارتفاع الأسعار شوفوا إحنا بيحصل فينا إيه".

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