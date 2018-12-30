» زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جزر تالود بوسط إندونيسيا

30 ديسمبر 2018 - 12:33 م

هز زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة بمقياس ريختر بعمق 69 كيلومترًا تحت سطح البحر جزر تالود في إقليم سولاويسي الإندونيسي أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية، اليوم الأحد، عن رئيس قسم العلاقات العامة وعلم المناخ والجيوفيزياء توفان ماولانا، قوله :" نعم، كان هناك زلزال قوي في جزر تالود، ويقع مركز الزلزال عند خط عرض 5.85 درجة شمالا وخط طول 126.81 درجة شرقا على بعد حوالى 201 كيلومتر شمال شرق جزر تالود."

وأضاف أن الهيئة تنتظر المزيد من المعلومات فيما يتعلق بما إذا كان الزلزال من المحتمل أن يؤدي إلى تسونامي أم لا.