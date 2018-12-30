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ماذا قال "حساسين" عن تصفية 40 تكفيريًا؟

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الإرهاب

الشرطة

سعيد حساسين

الرافدين بلس

علق البرلماني سعيد حساسين، على تصفية 40 تكفيريًا على يد قوات الأمن، قائلاً: "تسلم أيديكم والله".

وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، أن أجهزة الأمن تُعيد حق شهدائنا، واللي جاي "أحسن يا مصريين"، الشرطة مش هتنام غير لما ترجع حقنا.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا صباح أمس، كشفت فيه عن توجيه عدة ضربات أمنية ومٌداهمة أوكار عناصر إرهابية، كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.

وأسفرت الجهود عن مصرع 40 إرهابيًا بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

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