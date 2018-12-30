مخطط لاغتيال ترامب فى العراق

30 ديسمبر 2018 - 12:56 م

كشف جليل النوري، قيادي مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، عن مخطط كان معدًا لـ"استهداف" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق مقال للنوري تناقلته مواقع محلية فإن "الصدريين خططوا لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته لقاعدة عين الأسد في الأنبار، لكنهم أمروا بالتريث".

وأوضاف: "أود أن أبيح سرا له علاقة بأبرز حدث حصل في العراق هذه الأيام، وهو أن قائدي الصدر قد أبلغني عن موعد زيارة (ترامب) للعراق قبل قدومه".

وتابع النوري: "وقد حدد المقاومون على أثر تلك المعلومة مكانين محتملين للزيارة، وهما معسكر التاجي في بغداد، وقاعدة عين الأسد في الرمادي، وكان الشباب على جاهزية عالية ورهن الإشارة"، مضيفًا: "أما في ما يتعلق بالتريث بالعمل حينها، فهذا قد ترك أمره للقيادة العليا، دون النقاش معها بالأسباب، وعليه أقول: إن عدتم، عدنا، وسنجعل جهنم للكافرين سعيرًا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب برفقة زوجته ميلانيا، قاما بزيارة سريعة للعراق، الأربعاء الماضي، التقى فيها العسكريين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد الجوية، لكنه لم يلتق بأي مسئول عراقي.

وتسببت طريقة زيارة ترامب للعراق، في موجة غضب كبيرة بين القوى السياسية العراقية.