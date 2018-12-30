» بالصور.. مصرع شخصين فى انهيار عقار بالإسكندرية

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متابعات - الدويني فولي

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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، في انهيار جزئي بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة اللبان قد تلقى بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 79 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وانتقل مأمور وضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم ومكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وانهيار سقف الطابق الأخير على الطابق الأول.

أسفر الحادث عن مصرع عجوز "60 عامًا"، ونجل شقيقه "طفل" عمره 4 سنوات، وتم نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة.





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