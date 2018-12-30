إعلامي إثيوبي يكشف سرًا خطيرًا عن سد النهضة لأول مرة

30 ديسمبر 2018 - 01:33 م

اتهم الإعلامي أنور إبراهيم، مدير القسم العربي بالتليفزيون الإثيوبي، الإعلام بإثارة الفتنة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج "اليوم" على فضائية "دي إم سي"، إن سبب تأجيج الفتنة هو عدم أخذ الأخبار من مكانها الصحيح، مضيفًا: "الشعبان المصري والإثيوبي بينهما حضارة وتواصل ثقافي وتاريخي".

وتابع: "دائما ما أقول إن الشعب الإثيوبي يعرف عن مصر أكثر مما يعرف الشعب المصري عن بلده، والنيل ثدي واحد يرضع الشعوب الساكنة حوله، وعندما تتجول في أرجاء إثيوبيا ستجد الترحاب الحار بالمصريين.