برلماني: إنجازات السيسي لم نشهد مثلها منذ 50 عاما

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متابعات - الدويني فولي

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قال أحمد البعلي عضو مجلس النواب، إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات في السنوات الخمس الماضية، لم نشهده خلال الـ50 عاما السابقة، حيث إن الرئيس يسعى دائما إلى إنجاز المشروعات وحل المشكلات في القطاعات المختلفة.

وأضاف "البعلي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسي بعمل بنية أساسية لعمل محاور وطرق في مصر لجذب الاستثمار وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين.

وأكد أنه سوف يتم إنشاء محفظة إلكترونية للدفع والتحصيل إلكترونيا وتطبيق آخر لخدمة طلب الأوناش ونقل البضائع، منوها بأن الهدف من تطوير منظومة النقل لها مردود إيجابي لتوفير أمان وسلامة المواطنين وتقليل المدة الزمنية للسفر.

وتابع عضو مجلس النواب: أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزارعية غير مقبول نهائيا، مفيدا أن قانون التصالح يخدم الدولة والمواطن.

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