الإطاحة برئيسة القناة الثانية فى ماسبيرو

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اقالة رئيسة القناة الثانية

القناة الثانية

منظومة البرامج

قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إقالة نهلة عبد العزيز من رئاسة القناة الثانية، ونقلها إلى وظيفة مستشار داخل قطاع التليفزيون بماسبير، ويهدف القرار إلى ضخ دماء جديدة داخل قطاع التليفزيون خلال الفترة القادمة، للعمل على تطوير منظومة البرامج داخل القناة الثانية.

ومن المنتظر، أن يتم تصعيد أحد أبناء القناة الثانية خلفا لنهلة في منصبها خلال الساعات المقبلة؛ حيث تجري المفاضلة بين أكثر من مرشح جميعهم من العاملين داخل المحطة.

يشار إلى أن القرار تم اعتماده رسميًا من قبل زين، وسيتم توزيعه على جميع القطاعات البرامجية خلال الساعات القليلة المقبلة، وإخطار الشئون الإدارية داخل التليفزيون به.


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