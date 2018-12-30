الأرصاد توجه نصائح للمُحتفلين في رأس السنة

30 ديسمبر 2018 - 04:45 م

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في رأس السنة، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر غدًا على السواحل الشمالية الغربية.

وقال عبد العال، خلال حديثه لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الطقس سيكون شديد البرودة ليلة غد، إلا أنه من أجمل أجواء العالم، بفضل درجات الحرارة التي تسمح بالخروج والاستمتاع برأس السنة وممارسة كافة الأنشطة ليلاً، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 17 درجة مئوية.

ونصح المواطنين المقبلين على الاحتفال برأس السنة في الخارج بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة؛ لانخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.