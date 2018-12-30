132مليار جنيه عجزًا في الموازنة خلال 4 شهور

30 ديسمبر 2018 - 04:48 م

ذكرت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن عجز الموازنة العامة للدولة سجل 132.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- أكتوبر)، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 121.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي.

وأوضحت وزارة المالية - في تقرير صدر اليوم - أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 34%، لتسجل 4. 240 مليار جنيه مقابل 179 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى 373 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقارنة مع 6. 300 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 3. 17% لتبلغ نحو 9. 89 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 6. 17 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 2. 143 مليار جنيه.

وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زاد ليسجل 8. 36 مليار جنيه، فيما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 8. 60 مليار جنيه.