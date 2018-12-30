مصر تحصل على الشريحة الخامسة من القرض

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طارق عامر محافظ البنك المركزي

محمد فضل- متابعات

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البنك المركزي

طارق عامر

القرض

عرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018-2019 - من يوليو إلى سبتمبر- والذي تضمن تحقيق فائض بلغ نحو 1،5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى نحو 11،4 مليار دولار مقارنةً بـ9،8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1،1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

واستعرض محافظ البنك المركزي أيضًا خلال الاجتماع، تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.


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