» شرط واحد يمنح "فضل" منصب مدير بطولة الأمم الإفريقية

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محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالاهلي
محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالاهلي

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الاهلى

امم افريقيا

الجبلاية

محمد فضل

أصبح محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالأهلي، ضمن قائمة المرشحين بقوة لمنصب مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال فوز مصر بحق التنظيم.

ويرفض مسئولو الجبلاية فكرة وجود أي عضو بالمجلس داخل اللجنة مفصلين منح فرصة لوجوه جديدة.

 يعد فضل، اقوي المرشحين خاصة وأنه يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

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