نقيب الصيادلة دفع مليون و400 ألف لـ«سحل الصحفيين»

30 ديسمبر 2018 - 05:14 م

أكد أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد، قرر صرف مليونًا و400 ألف جنيه، للمتهم بالاعتداء على الصحفيين ويدعى صالح عبد الوارث، ولا نعرف صفته، نافيَا صرف المبلغ لشركة حراسة وإنما لشخص واحد فقط.

وأضاف"عبيد" في كلمته بمؤتمر مجلس الصيادلة اليوم الأحد، أن التوقيعات المعتمدة في بنك مصر هي للدكتور عصام عبد الحميد القائم بأعمال النقيب، لافتًا إلى أن ميزانية النقابة 22 مليونًا ببنك مصر ثم بنك عودة 400 الف جنيه، وبنك البركة وبه 85 مليون جنيه.