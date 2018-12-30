أول رد فعل لـ"الصيادلة" بعد الاعتداء على الصحفيين

30 ديسمبر 2018 - 05:24 م

أحال مجلس نقابة الصيادلة، كل من تسبب وحرض في الاعتداء على الصحفيين داخل مقر النقابة أثناء تأدية عملهم، إلى لجنة تحقيق خاصة مشكلة من مجلس النقابة، لاتخاذ كافة الإجراءات المهنية والقانونية.

وناشد المجلس خلال المؤتمر الذى عقد اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإرساء دولة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وإنهاء حالة البلطجة بنقابة صيادلة مصر.

واقترح عدد من الحضور، التوجه لاتحاد المهن الطبية لغلق السيستم الخاص بتلقي طلبات الترشيح باعتباره مفتوحًا لغير ذي صفة، وتدخل الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة.

وكان عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، تقدم ببلاغ للنائب العام، للتضامن مع الزملاء المعتدى عليهم في بلاغاتهم المقدمة للنائب العام.