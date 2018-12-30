» تأجيل زيارة "عبدالعال" إلى السودان

30 ديسمبر 2018 - 05:37 م

كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني، متوكل التجاني، موعد زيارة رئيس البرلمان المصري، على عبد العال، الرسمية إلى الخرطوم، والتي كان من المقرر أن تبدأ مساء اليوم الأحد.

وقال "التجاني"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، علمنا "بتأجيل زيارة رئيس مجلس النواب المصري، المزمع إجراؤها، مساء اليوم الأحد، لمدة عشرة أيام".

وكانت وسائل الإعلام المصرية، قد أشارت إلى أن عبد العال تسلم، الأحد الماضي "رسالة من إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني، تتعلق بتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانيين، وتأكيد ترتيبات زيارة رئيس مجلس النواب المصري للسودان، والمشاركة في احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال".

وسبق أن ذكرت مصادر إعلامية سودانية، أمس السبت، إن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال سيبدأ، الأحد، زيارة رسمية إلى الخرطوم تستغرق 4 أيام.