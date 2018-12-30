"نافعة" عن حادث المريوطية: حادث ضد الإنسانية

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المريوطية

حسن نافعة

دان الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حادث المريوطية الإهاربي، بعبارات قوية، معتبرًا أن الحادث ضد الإنسانية وضد المجتمع المصري.

وكتب نافعة، عبر حسابه في موقع التغريدات القصيرة، "تويتر"، "الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها سياح فيتناميون ومواطنون مصريون موجهة ضد الإنسانية وضد المجتمع المصري بكل فئاته وتياراته، وليس ضد النظام الحاكم".

وتابع، "لذا يتعين إدانتها بأقوى العبارات، خصوصًا وأن مرتكبيها يتصورون أنها تضعف النظام لكنها تخدمه وتقويه في الواقع"

واختتم تغريدته قائلاً، "عار على كل من له صلة بها".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت مساء أمس الأول في بيان، أن عبوة بدائية الصنع مزروعة كانت مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية بالجيزة؛ انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحًا فيتناميًا، ما أدى إلى مصرع 3 فيتناميين ومرشد سياحي مصري، وإصابة 11 سائحًا وسائق الحافلة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم. وينشط متطرفون بعضهم على صلة بتنظيم "داعش" في مصر وسبق أن استهدفوا الأجانب في الماضي.


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