رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادى الجديد

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، وفيما يلي نص البرقية:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئــيــس الجمهـوريــة


بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، يشرفنى أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهانى مقرونة بأصدق التمنيات، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته ورعايته كى يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وإزدهار.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير والسلام خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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