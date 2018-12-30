» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق، وتراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد، فى التعاملات المسائية بمحلات الصاغة.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 21 :640 جنيهًا للجرام
عيار 18 : 548 جنيهًا
عيار 24 : 731 جنيهًا.
وسجل الجنيه الذهب 5120 جنيهًا.
وشهدت أسعار الذهب في مصر اضطرابات كثيرة خلال الفترة الأخيرة وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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