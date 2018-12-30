وزير النقل يشهد التوقيع علي صيانة خطوط المترو الثلاثة

30 ديسمبر 2018 - 06:05 م



شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل التوقيع على عقد إسناد الهيئة القومية للأنفاق إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو الأول والثاني و الثالث إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حيث يأتي هذا التوقيع كأول تفعيل لصدور تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق بصدور القانون رقم 33 لعام 2018 بنقل تبعية أصول خطوط المترو من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق .يذكر أن الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو مملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر

وقام بالتوقيع الدكتورعمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس/ علي الفضالي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل تأسيسا لعلاقة تعاقدية بين الهيئة القومية للأنفاق و الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو يتم فيها الفصل بين الملكية والإدارة و ما له من مردود إيجابي على رفع كفاءة منظومة التشغيل و الصيانة من خلال المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء و ضبط المنظومة الإقتصادية لتشغيل خطوط المترو. يذكر أن تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق يمنحها أيضا الحق في تأسيس شركات لإدارة أصولها .

وعن مشروعات مترو الأنفاق أوضح الدكتور هشام عرفات ان الوزارة قد انتهت من تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وأن الجزء الثاني سيتم الانتهاء منه في ديسمبر 2019 بالإضافة الى تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث (العتبة – إمبابة- المهندسين - بولاق الدكرور) بعدد 15محطة وبطول 17,7 كم وحيث تنقسم هذه المرحلة إلى 3 أجزاء لافتا أن تنفيذ هذه المرحلة قد بدأ في 12/12/2016 لمدة 6 سنوات تنتهى المرحلة بالكامل فى 12/12/2022 ومخطط الإنتهاء من الجزء الأول 3A والذي يبلغ طوله 4 كم ويمتد من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات مروراً بمحطات ناصر وماسبيرو والزمالك في 12/7/2021 مشيرا الى أنه من المخطط أن ينقل الخط الثالث بعد إكتماله ما يزيد عن 2 مليون راكب يومياً.

ومن جانبه صرح عمرو شعت نائب وزير النقل أن إبرام هذا التعاقد جاء في توقيت متزامن مع بداية تنفيذ خطة ضخمة لتحديث وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو بعد توقيع اتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 205 ملايين يورو في اغسطس الماضي وكذلك التوقيع مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقا لدعم تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 350 مليون يورو، موضحا انه من المخطط البدء خلال عام 2019 في طرح أعمال تحديث الأنظمة من إشارات واتصالات وتغذية كهربية وقطارات مكيفة جديدة.







