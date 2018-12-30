أمانة مستقبل وطن تنظم عدد من الفعاليات بالقاهرة

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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة برئاسة النائب محمد ماهر حامد، أمين الحزب عدد من الفعاليات حيث نظمت أمانة الحدائق حملة تحت مسمى " يلا نجملها " لتنظيف عدد من شوارع دائرة الحدائق ( القصر امتداد ولى العهد ، الصفا ).

 وذلك في إطار حملة النظافة التي يتبناها الحزب بالتنسيق مع الأحياء على مستوى الجمهورية.

كما قامت أمانة مدينة  نصر أول بتنظيم فاعلية تحت عنوان  "اليوم العالمي للمعاق"  بحضور حوالى 500 شخص تضمنت عدد من الفقرات "ماراثون ، مسابقة قران كريم، رياضية، فنية " فضلا عن توزيع عدد من الدروع على الفائزين.


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