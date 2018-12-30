لجنة إنقاذ قرى الـ101 بئر تبدأ أعمالها الأربعاء المقبل

30 ديسمبر 2018 - 06:11 م

تبدأ لجنة إنقاذ قري الـ101 بئر أعمالها الأربعاء المقبل، حيث يعقد النائب تامر عبد القادر اجتماع باللجنة المشكلة بقرار محافظ الوادي الجديد بعد ظهر الأربعاء.

على أن تنظم اللجنة زيارة ميدانية لمواقع الآبار بالقرى صباح الخميس، ويعقبها لقاء جماهيري بحضور أعضاء اللجنة بقري الكفاح مساء الخميس، ويتكرر اللقاء الجماهيري بالمسجد الكبير بقرية علي بن أبي طالب بعد صلاة الجمعة.

وفى إطار متصل طالب النائب تامر عبد القادر، الوحدات المحلية بالإعلان عن اللقاء الجماهيري من خلال الإذاعة المحلية والمساجد، ليتمكن أكبر عدد ممكن من حضور اللقاءات الجماهيرية والتعرف على طرق الاستفادة من حلول اللجنة.

جدير بالذكر، أن النائب تامر عبد القادر، أعلن فى وقت سابق مبادرة لإنقاذ قري الـ101 بئر بالفرافرة من خلال توصيل الطاقة الشمسية للآبار وتركيب ري دليفري وحفر آبار استعواض للمساحات التي تزيد على 200 فدان.

وكان عبد القادر، عقد ما يقرب من ثمانية اجتماعات مع قطاع تطوير الري والبنك الأهلي حتي تمت الموافقة على تمويل المشروع بالتقسيط بفائدة 5%، كما التقي محافظ البنك المركزي طارق عامر لتذليل العقبات أمام المشروع .. وكان آخر اجتماع في وزارة الري بحضور عدد من ممثلي الفلاحين بالفرافرة.

يأتي ذلك بعد تعرض الفلاحين بالفرافرة لخسائر فادحة في الزراعة بسبب ارتفاع أسعار السولار تدريجيا منذ 2016 حيث إنه العامل الرئيسي لتشغيل ماكينات ري الآبار فضلا عن ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو الأمر الذي أصبح يسبب خسائر كبرى بالإضافة إلى انخفاض المساحات المنزرعة، وهو ما دفع عبدالقادر لإطلاق هذه المبادرة منذ سبعة أشهر والتي رحب بها وزير الموارد المائية والرى، ومحافظ الوادي الجديد، ووفرا لتنفيذها الدعم اللازم.