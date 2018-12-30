التعليم : آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 3 فبراير

30 ديسمبر 2018 - 06:12 م

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى بدأت اليوم الأحد وتنتهى 3 فبراير المقبل، حيث يستمر تسجيل الطلاب الاستمارة أكثر من شهر.

وحذر حجازى فى بيان له مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عدم سرعة إبلاغ المدارس الثانوية فى جميع المحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أتاحت تسليم كلمات السر والبريد الإلكترونى للطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية، وذلك تمهيدًا لبدء التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحان الثانوية ، كما يلزم تسليم كلمات السر لكل طالب فى سرية وتوقيعه فى كشف الاستلام بدءًا من اليوم الأحد.