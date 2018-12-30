  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

الأهلي

اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي

الاعتداء على الصحفيين

نقيب الصيادلة دفع مليون و400 ألف لـ«سحل الصحفيين»

طارق عامر محافظ البنك المركزي

مصر تحصل على الشريحة الخامسة من القرض

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

الأرصاد توجه نصائح للمُحتفلين في رأس السنة

نهلة عبد العزيز

الإطاحة برئيسة القناة الثانية فى ماسبيرو

أمير قطر

بلاغ للنائب العام يتهم أمير قطر بالتورط في حادث المريوطية

الإعدام لـ ربة منزل خنقت طفلا وألقته في صندوق القمامة

قضايا وحوادث

اعدام
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

المؤبد لسيدة متهمة بتجارة الهيروين فى الهرم

#

"أمن الجيزة" يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سيدة

#

سيدة تقتل زوجها فى شهر العسل.. والمحكمة تواجهها

#

شاي بـ«سم الفئران» يودي بحياة سيدة ويصيب 3 آخرين

الإعدام

خطف

الجنايات

ربة منزل

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقا، لاتهامها باختطاف طفل انتقاما من جارتها "والدة الطفل"، بنية طلب فدية لإطلاق سراحه، إلا أنها قتلته خنقا حتى لا يفتضح أمرها، وتخلصت من جثته داخل جوال، وألقته في الشارع بمنطقة الوراق.. صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور يحيى أحمد، وعضوية المستشارين محمد ياسين ومحمد عاطف، وأمانة سر طلعت عبده.

تعود أحداث القضية، عندما أبلغت أسرة الطفل "مصطفى أ ع"، 3 سنوات، باختفائه، وجرى تحرير محضر بمركز شرطة أوسيم، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جارتهم المتهمة "نورة ا ف"، 28 سنة ربة منزل، وأنها ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام من والدة الطفل، لقيامها بالتقليل من شأنها، وابتزازها ماديا، إذ أن الأم ميسورة الحال، فقررت اختطاف الطفل وطلبت فدية من أسرته، ثم قتلته خشية افتضاح أمرها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة استدرجت الطفل للعب مع ابنتها، وبعدها استخدمت قطعة قماش وربطت يديه وأعصبت عينيه ثم خنقته، ووضعت جثته في جوال، وألقته في أحد صناديق القمامة بمنطقة الوراق، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية وتعرفت عليه أسرته، وجرى إلقاء القبض على المتهمة وإحالتها للمحاكمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن
» مصرع مساعد مدير أمن المنيا وإصابة 4 أفراد شرطة
» أحمد فتحي يغيب 6 أسابيع
» ترحيب أممي بإعادة انتشار الحوثيين في الحديدة
» فصل مسئول بمصلحة الضرائب لاتهامه بالرشوة
» تأجيل زيارة "عبدالعال" إلى السودان
» اتحاد الكرة يوضح موقفه من "بي إن سبورتس"
» «الداخلية» تتأهب لتأمين رأس السنة الميلادية
» شرط واحد يمنح "فضل" منصب مدير بطولة الأمم الإفريقية
» سر تحفظ "لاسارتي" على أرضية ملعب التتش

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين