شاهد.. اطلالة جريئة لزوجة "السقا"

30 ديسمبر 2018 - 06:20 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ"مها الصغير" زوجة الفنان أحمد السقا من جلسة تصوير خضعت لها.

وقد اتجهت زوجة الفنان المصري مؤخراً للتقديم التلفزيوني من خلال برنامج "it's show time "، والذي يعتمد على محاورة نجوم التمثيل والغناء والكشف عن أحدث الأخبار الفنية.

يذكر أن هناك أقاويل كثيرة ترددت مؤخراً عن انفصال مها والسقا لكن أي منهما لم يعلق عليها، وإن كان السقا قد قام مؤخرا بنشر صور لهما من خلال صفحته على فيسبوك وهو ما فسره البعض بنفي غير مباشر منه لشائعات الانفصال.

شاهد..









