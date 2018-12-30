الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

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العراق

صدام حسين

إعدام

رسالة

رغد

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد 30 ديسمبر، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكرت فيها ما جاء على لسان أبيها قبل 4 أيام من إعدامه.

وتعود الكلمات التي قالها الرئيس الراحل صدام حسين إلى تاريخ الـ26 من ديسمبر 2006، حيث قال: "أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظن مؤمن صادق أمين".

واختتم كلماته قائلا: "الله أكبر".

وذيل رسالته بصفته الرسمية "صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006م".

ويصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 ديسمبر 2006.


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