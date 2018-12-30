إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين

30 ديسمبر 2018 - 06:35 م

شهدت منطقة الألبان بمدينة كوم أمبو بأسوان، مساء اليوم الأحد، مشاجرة وقعت بين عائلتين وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفي كوم أمبو المركزي للعلاج.

وكان بلاغا وصل إلى العقيد محمود مرعى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بالمشاجرة، وانتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة برئاسة النقيب أحمد مسعد معاون المباحث وتمت السيطرة علي المشاجرة وضبط الأطراف المتسببين فى الواقعة، وبالتحري تبين أن المشاجرة وقعت بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة.