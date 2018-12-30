288 مليون جنيه اعتماد إضافي لتنمية سوهاج وقنا

30 ديسمبر 2018 - 06:36 م



وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على اعتماد إضافى بلغ نحو 288 مليون جنيه لمحافظتى سوهاج وقنا ضمن برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر».

وأشارت فى بيان، إلى أن الموافقة على هذا الاعتماد الإضافى جاءت فى إطار حرص الدولة على تنمية الصعيد، بدءًا من محافظتى قنا وسوهاج، نظرا لكونهما المحافظتين الأكثر فقرًا فى محافظات الصعيد.

أوضحت أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر اعتمد على مصدرين للتمويل تضمّنا قرض البنك الدولى الموجّه لمصر بقيمة 500 مليون دولار، حيث تم صرف شريحة أولى منه بقيمة 125 مليون دولار يتم العمل بها على مدار السنوات من 2017 إلى 2019.

وأضافت «السعيد» أن البرنامج اعتمد كذلك على المصدر الثانى، الذى تمثل فى مقابل محلى قامت به الدولة، بهدف إحداث تنمية شاملة ومستدامة بمحافظات صعيد مصر، ومواجهة الفجوات التنموية بين المحافظات.





