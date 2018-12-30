  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

الأهلي

اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي

الاعتداء على الصحفيين

نقيب الصيادلة دفع مليون و400 ألف لـ«سحل الصحفيين»

طارق عامر محافظ البنك المركزي

مصر تحصل على الشريحة الخامسة من القرض

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

الأرصاد توجه نصائح للمُحتفلين في رأس السنة

نهلة عبد العزيز

الإطاحة برئيسة القناة الثانية فى ماسبيرو

أمير قطر

بلاغ للنائب العام يتهم أمير قطر بالتورط في حادث المريوطية

288 مليون جنيه اعتماد إضافي لتنمية سوهاج وقنا

آخر الأخبار

هالة السعيد
هالة السعيد

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

15 مليون جنيه لاكتشاف المبدعين بالمحافظات

#

"التخطيط" تعتمد 300 مليون جنيه لرفع كفاءة المصالح الضريبية

#

سيدة تقاضى طليقها لدفع 2.5 مليون جنيه نفقة متعة

#

"البدلة" لـ"تامر حسنى" يحقق إيرادا خياليا


وافقت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على اعتماد إضافى بلغ نحو 288 مليون جنيه لمحافظتى سوهاج وقنا ضمن برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر».
وأشارت فى بيان، إلى أن الموافقة على هذا الاعتماد الإضافى جاءت فى إطار حرص الدولة على تنمية الصعيد، بدءًا من محافظتى قنا وسوهاج، نظرا لكونهما المحافظتين الأكثر فقرًا فى محافظات الصعيد.
أوضحت أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر اعتمد على مصدرين للتمويل تضمّنا قرض البنك الدولى الموجّه لمصر بقيمة 500 مليون دولار، حيث تم صرف شريحة أولى منه بقيمة 125 مليون دولار يتم العمل بها على مدار السنوات من 2017 إلى 2019.
وأضافت «السعيد» أن البرنامج اعتمد كذلك على المصدر الثانى، الذى تمثل فى مقابل محلى قامت به الدولة، بهدف إحداث تنمية شاملة ومستدامة بمحافظات صعيد مصر، ومواجهة الفجوات التنموية بين المحافظات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن
» مصرع مساعد مدير أمن المنيا وإصابة 4 أفراد شرطة
» أحمد فتحي يغيب 6 أسابيع
» ترحيب أممي بإعادة انتشار الحوثيين في الحديدة
» فصل مسئول بمصلحة الضرائب لاتهامه بالرشوة
» تأجيل زيارة "عبدالعال" إلى السودان
» اتحاد الكرة يوضح موقفه من "بي إن سبورتس"
» «الداخلية» تتأهب لتأمين رأس السنة الميلادية
» شرط واحد يمنح "فضل" منصب مدير بطولة الأمم الإفريقية
» سر تحفظ "لاسارتي" على أرضية ملعب التتش

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين