"الرقابة المالية" تناقش مشروع قانون التمويل الاستهلاكى

30 ديسمبر 2018 - 07:13 م



قال خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم عرض مشروع قانون التمويل الاستهلاكي على مجلس إدارة الهيئة خلال أول اجتماع مقبل، والذي سينعقد قبل نهاية العام، وأوضح أن القانون يفصل بين الشركات التي تمارس النشاط بشكل رئيسي وبين الأخرى التي تعتبر كيانات منتجة أو موزعة للسلع وتمارس التمويل الاستهلاكي كنشاط إضافي.

وأضاف النشار، أن عدد الشركات التي ستخضع لقانون التمويل الاستهلاكي ستبلغ 40 شركة، وفقًا لحصر الهيئة، وتابع أن الكيانات التي تضم أنشطة أخرى بخلاف التمويل الاستهلاكي سيتم إلزامها بفصل التمويل الاستهلاكي في حسابات مستقلة.

في سياق متصل، قال النشار: إن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت طلبًا واحدًا لتأسيس شركة تصكيك، لتكون الأولى من نوعها في السوق المصرية، وإنه جارٍ دراسة الطلب ليتم البت فيه قريبًا. ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت ضوابط تأسيس شركات التصكيك منذ نحو أسبوعين.





