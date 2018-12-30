"هيرميس" وHSBC يوقعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

30 ديسمبر 2018 - 07:19 م



وقعت المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وبنك HSBC مصر، اتفاقية تعاون مشترك للتوسع بخدمات وحلول التأجير التمويلي المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يبلغ إجمالي قيمة التمويلات المستهدفة 400 مليون جنيه خلال عام 2019.

ويقدم اتفاق التعاون دعمًا إضافيًا للمبادرات التي كشفت عنها الحكومة والبنك المركزى، لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة - باعتباره العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني كونه يمثل شريحة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة في مصر من خلال توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأسعار فائدة منخفضة، إلى جانب الحصول على الأصول الرأسمالية والتدفقات النقدية لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل.





