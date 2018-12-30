  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:33 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر ومستشاره

رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

صدام حسين

علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء

برهامي

«برهامي» يثير الجدل مجددًا بتحريم تهنئة الأقباط.. وعالم أزهري يرد

البورصة السعودية

ماذا حدث في السعودية ورفع بورصتها بهذا الشكل؟

الرئيس السيبسي

لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

الأهلي

اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي

الإعدام لقاتل طفلة وإلقائها بأحد المصارف إلى المفتى

قضايا وحوادث

اعدام 30 شخصا بتهمة تهريب الهيروين الى فيتنام .
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

النقض تؤيد إعدام مغتصب طفلة البامبرز

#

نيابة النقض توصى بإعدام مغتصب "طفلة البامبرز"

#

مصرع طفلة في حادث بالوراق

#

هل تمنع البطاقة الذكية حبس الأبرياء؟

الإعدام

قتل

طفلة

الجنايات

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين أحمد مصطفى الفقى وشريف محمد صفوت، وبحضور محمد حافظ عباس وكيل النيابة وبأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسالى حضوريًا بإحالة أوراق المتهم "مصطفى. ا" إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى نحو توقيع عقوبة الإعدام على المتهم، وتأجيل الحكم لجلسة 34 فبراير القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث يفيد قيام "مصطفى. ا. ح" 21 سنة حاصل على دبلوم ومقيم مطاى بقتل طفلة وإخفائها وسط أحد المصارف الزراعية.

كان أهالى القرية، عثروا على جوال داخله جثة طفلة وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر بجمجمة الرأس، وتبين للمقدم بلال الجنايني والرائد حازم الحينى من خلال المعاينة الأولية وجود جثة لطفلها فى منتصف العقد الثانى من العمر مرتديًا كامل ملابسها وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم ووجود كسر بجمجمة الرأس ومقيدة اليدين والساقين وبفحصها تبين أنها جثة الطفلة مروة.ش.م.

وأفادت التحريات الأولية، التى أشرف عليها العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية أن القاتل هو جارها المتهم تم ضبطه واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقام بالمعاينة التصويرية للجريمة قائلاً كان هدفى الأساسى هو الاستيلاء على حليها الذهبى وهاتفها المحمول ومفاتيح المنزل وأشار، إلى أنه عقد النية والعزم على قتلها فقام بالتسلل ليلا وعندما علم بتواجدها بمفردها بالمنزل انقض عليها وشل حركتها وكتم أنفاسها وقام بخنقها وتعدى عليها وعقب ذلك ضربها بقطعة خشبية قاصدًا قتلها فلقيت مصرعها فى الحال وقام بإخفاء جثتها داخل أحد المصارف الزراعية لسرقة المنقولات الحلى الذهبى وهاتف محمول ومفاتيح مملوكة المجنى عليها.
فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم فى القضية رقم 4949/2018 جنايات مطاى والمفيدة برقم 454/2018 جنايات كلى شمال المنيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مانشستر يونايتد يقهر بورنموث بثلاثية
» حقيقة فرض شكل معين من الحجاب في مدارس السعودية
» فرص إسرائيلية لاغتيال "الأسد"
» شاهد.. اطلالة جريئة لزوجة "السقا"
» ترامب يعلن إحراز "تقدُّم كبير" مع الصين بشأن التجارة
» "أنت مغفل ".. تشعل النار بين فان دايك ومدافع أرسنال
» انتشال جثة سائح أمريكي من نيل الأقصر
» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن
» مصرع مساعد مدير أمن المنيا وإصابة 4 أفراد شرطة
» أحمد فتحي يغيب 6 أسابيع

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين