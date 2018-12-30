"غالية بن علي" تعلن خبر وفاة والدها

30 ديسمبر 2018 - 07:25 م





أعلنت الفنانة غالية بن علي، خبر وفاة والدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشرت "بن علي"، صورة لوالدها عبر حسابها وكتبت عليها: " انا لله وانا اليه راجعون، والدي علي بن علي في ذمة الله".



و أضافت :"الأرواح التي لا بنقطع وصلها ".

