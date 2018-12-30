"الوطنية للشباب": برنامج لتأهيل عاملى الحكومة من القيادات الوسطى بـ2019

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راغب
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متابعات : حنان حمدتو

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التنمية البشرية

رشا راغب

الاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب

أكدت رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن الأكاديمية أُنشئت بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية والارتقاء بقدارتهم ومهارتهم عن طريق رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية، ووضع خطط التدريب اللازمة فى مختلف المجالات لكل المراكز التدريبة على مستوى الجمهورية، وتنظيم البرامج التدريبية التخصصية المتطورة فى المجالات الإدارية والمصرفية والسياسية والعلمية وغيرها فى كافة المجالات، وذلك بهدف إعداد كوادر شبابية مميزة فى جميع المجالات.

وأضافت راغب، خلال توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بشأن إعداد برامج لتدريب وتأهيل شباب المصريين بالخارج، أن العام الجديد سيشهد تنفيذ برنامج التنفيذيين لتأهيل العاملين بالحكومة من القيادات الوسطى من سن 30 إلى 45 سنة لتولى المناصب القيادية والتنفيذية بالوزارات المختلفة.

وأشارت، إلى أن الأكاديمية نجحت خلال الفترة من يونيو الماضى وحتى الآن فى تدريب 1340 شابًا من شباب البرنامج الرئاسى فضلاً عن تأهيل الكوادر التى سيتم تعيينها كملحقين ثقافيين وزراعيين بالسفارات المصرية بالخارج.

وأوضحت أن هناك نحو 500 شاب تم اختيارهم ضمن البرنامج الرئاسى من مجموع 240 ألف متقدم، لافتة إلى أن الاختيار راعى الكفاءة والتمثيل الجغرافي.


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