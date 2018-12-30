«برهامي» يثير الجدل مجددًا بتحريم تهنئة الأقباط.. وعالم أزهري يرد

30 ديسمبر 2018 - 08:02 م

كعادته يثير الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، الجدل بفتاواه بعدم جواز تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد.

وردًا على سؤال: "هل يجوز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم؟ وما القول في الذين يدعون أن التهنئة من البر لهم؟"، أجاب برهامي في فتواه المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "أعياد المشركين تتضمن تعظيمًا لعقائدهم الكفرية: كميلاد الرب وموته وصلبه -والعياذ بالله-".



وأضاف "فتهنئتهم بها شر مِن التهنئة على الزنا وشرب الخمر، وأقل أحوالها التشبه بهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).



وأوضح أن "البر هو: كإطعام الجائع، وكسوة العاري، وإعطائه هدية يتألف بها، وليس مِن ذلك إقرارهم على باطلهم، والعيد شريعة يشرعها الله، فمشاركتهم وتهنئتهم إقرارٌ بباطلهِم وتشريعهِم، وهذا مما لم يأذن به الله عز وجل".



ورد الدكتور محمد عبد العاطي عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقليوبية على فتوى برهامي، قائلاً إن "تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد هي جائزة شرعًا ولا يجوز تحريمها".



وأضاف لـ"المصريون"، أن "المسلمين والأقباط يعيشون في وطن واحد، ومن الواجب تهنئتهم بأعياد الميلاد لغرس بوزر المحبة والإيمان بين أبناء الوطن الواحد".



وأشار إلى أن "تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد تمثل نوعًا من المشاركة المجتمعية بين أطياف الشعب المصري ويجب على المسلم أن يهنئ القبطي فيما يحب ويعزيه فيما يكره".



وأكد عبدالعاطي أن "تهنئة الأقباط بعيد الميلاد نوع من البر، وذلك اتساقًا مع قول الله عزوجل: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".



وأوضح أنه "من خلال الآية يتضح أن تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد هو نوع من البر مع مواطنين يعيشون مع المسلمين في وطن واحد".

واعتبر عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقليوبيةـ أن "برهامي يستهدف من فتواه استعادة الأضواء الإعلامية نحوه، من خلال إصدار فتاوى تثير البلبلة في الشارع المصري تماشيًا مع مبدأ "خالف تعرف".



وقال عبدالعاطي إن "فتاوى برهامي تؤدي إلى إشاعة الكراهية بين أبناء الشعب المصري وهي غير جائزة شرعًا، لأنها تنشر الطائفية بين أبناء الوطن الواحد القائم على المحبة والتسامح بين جميع أطيافه حتى تستطيع مصر أن تنهض بوحدة مواطنيها وأن يكونوا جميعًا على قلب رجل واحد ولا يوجد بينهم ما يفرقهم".





