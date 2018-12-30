ضبط 1400 مخالفة مرورية

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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1404 مخالفات مرورية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء  نبيل عدلى، مدير إدارة المرور، بتنفيذ حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائري، أسفرت  عن تحرير 1404مخالفات مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و225 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 18700 جنيه وسحب 31 دراجة نارية وحجز 3 دراجة ، كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 37 رخصة وتحصيل 2500 جنيه غرامة .


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