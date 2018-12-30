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فقدان قارب صيد على متنه مصريان بالخليج العربي

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قارب صيد
قارب صيد

وكالات

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أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، عن فقدان قارب صيد في مياه الخليج العربي على متنه 3 أردنيين ومصريان وإماراتي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاردنية، السفير ماجد القطارنة، في بيان، إن القارب مفقود منذ مساء الخميس الماضي، وعلى متنه ثلاثة مواطنين أردنيين وشخص إماراتي ومصريان.

وأضاف القطارنة: "قامت السلطات المعنية في دولة الإمارات بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل إليها، وطلبت من الجانب الإيراني إمكانية المساعدة في البحث عنهم".

وفي وقت سابق على بيان الخارجية الأردنية، أفاد مصدر أردني مطلع، بفقدان قارب صيد بالإمارات في الخليج العربي.

وقال المصدر، طلب عدم نشر اسمه: "تبلغنا بفقدان قارب صيد على متنه إماراتيون ومصريون وثلاثة أردنيين".

وتابع أن "السلطات الإماراتية خاطبت نظيرتها الإيرانية بشأن ما إذا كان هذا المركب اقترب من مياههم الإقليمية من عدمه".

وأردف: "ليس لدينا علم حتى الآن بمصير المركب، وكل ما يتوفر لدينا هو أنه مفقود، والخارجية الأردنية تبلغت من أشخاص أردنيين بذلك، وتم التواصل مع سفارة إيران بعمان، والسفارة الأردنية بطهران بشأن إذا ما كان لديهم معلومات عن فقدان المركب بالخليج العربي".


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