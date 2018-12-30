"الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان

30 ديسمبر 2018 - 08:37 م

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أنهم نظموا حملة من أجل تنظيم الأسرة في 6 محافظات حيث استهدفت المناطق الأكثر فقرًا وجهلًا.

وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية"ten "، اليوم الأحد، أنهم قاموا بصرف كبسولات "الإمبلانون" لمنع الحمل بالمجان بحملات تنظيم الأسرة، في المناطق العشوائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأوضحت "السنباطي"، أن الكبسولة الواحدة تكلف الدولة 225 جنيه، ولكن تم صرفها بالمجان في حملات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن أهالي الصعيد يحتاجون للتحدث معهم وجهًا إلى وجه من أجل تصحيح بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة التي يتبنونها.



