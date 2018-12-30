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آرسنال يطالب "النني" بالرحيل.. تعرف علي السبب

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النني
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أرسنال

محمد النني

أعطى نادي آرسنال الإنجليزي الضوء الأخضر للاعب محمد النني نجم منتخب مصر بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية للبحث عن النادي البديل لفترة إعارة من أجل استعادة الثقة.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، أن مسئولي نادي أرسنال أخبروا "النني" خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، أن أرسنال حث محمد النني على الرحيل فى يناير معارًا من أجل استعادة الثقة واللعب أساسيًا مع الفريق الذى سينتقل إليه قبل العودة مجددًا.

ولعب الدولى المصري 72 مباراة فى جميع المسابقات تحت قيادة مدرب أرسنال السابق آرسين فينجر، ولكن بعد رحيل الأخير وجد نفسه على مقاعد البدلاء.

وخاض النني، مباراة واحدة فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ضمن 7 مباريات خاضها مع الفريق فى جميع المسابقات، فى إطار اعتماد المدرب الإسباني أوناي إيمري على الوافدين الجديدين لوكاس توريرا وماتيو جندوزي.


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