تنفيذ 5859 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية

متابعات
تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 357 محكومًا عليهم بإجمالي أحكام منفذة 5859حكمًا و651 حكمًا جزئيًا و114حكمًا مستأنفًا، وتحصيل4894 جنيهًا غرامات وتحرير190مخالفة .
كما تم تحرير 143 مخالفة مرافق وهى 4 إشغال طريق - 5 نظافة - 37 بائع متجول - 57 إزالة فوريه - 22 وصله كهربائية - 5 إعلان مخالف - 6 فرش شاي - 3 إزالة تنده - 4 بيئة ، كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 26 شقة و 71 من قاطنيها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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