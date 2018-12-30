«برهامي» يحذر مجددًا من مشاهدة «أرطغرل»

30 ديسمبر 2018 - 09:02 م

جدد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، طلبه بضرورة عدم مشاهدة المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، بدعوى عم لأنه يدعو الناس إلى عبادة الأولياء.

وشدد برهامي خلال المؤتمر السنوي لحزب "النور"، الذي أقيم بالإسكندرية، أمس الأول، على ضرورة الاهتمام بالعلم حتى نواجه موجة التغريب.

وتابع: "هناك موجه تغريب تصر على إحياء الأفكار الفلسفية وإحياء الصوفية والوجودية ووضعها في الإعلام، كما هو مشاهد في مسلسل أرطغرل ومعلمه ابن عربي وغيره".

وأكد أن "هذه التحذيرات حتى لايُساق الناس إلى عبادة الأولياء والقبور، وصرفهم عن عبادة الله، وهذا ما أدى إلى وقوع البلاد الإسلامية".