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على خشبة المسرح

بالفيديو.. اشتعال النيران في شعر ملكة جمال إفريقيا

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دوركاسيد
دوركاس كاسيند

محمد الخرو

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النيران

الفرح

ملكة جمال إفريقيا

دوركاس كاسيند

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكارثة خلال إعلان الفائزة بجائزة ملكة جمال إفريقيا، حيث اشتعلت النيران في رأسها علي خشبة المسرح بعد اعلان النتيجة.

وكانت ملكة جمال الكونغو "دوركاس كاسيند" قد تُوّجت ملكة جمال أفريقيا لعام 2018.

وبينما كانت "دوركاس" تبكي من الفرح، وتحتضن إحدى منافساتها، اشتعلت النار في شعرها، حيث سارع بعض الحضور لمساعدتها في إطفاء النيران.

ولم تُصب "دوركاس" بأي حروق، حيث نشرت لاحقًا مقطع فيديو يؤكد للمعجبين أنها بخير.

وقالت: "أنا بخير، وشعري لا بأس عليه، وأشعر أنني بحالة جيدة الآن، شكرًا لكم".

وأضافت:"أنا سعيدة للغاية، وأريد أن أشكركم جميعًا على القدوم الليلة لدعمي، وأريد أن أشكر كلَّ من دعمني على شبكات التواصل الاجتماعي".

شاهد الفيديو..


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