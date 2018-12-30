» تركيا: سنلجأ لكل الآليات الدولية في قضية خاشقجي

30 ديسمبر 2018 - 09:36 م

أعلن وزير العدل التركي عبدالحميد غل، أن بلاده ستتابع إلى النهاية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وستلجأ في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير التركي في تصريحات له اليوم لقناة «سي إن إن تورك»، ": إن جريمة قتل خاشقجي تتعلق بحق الإنسان في الحياة".. مضيفا أن بلاده " ستتابع إلى النهاية هذه القضية التي استهدفت من خلالها حياة إنسان".

وقال إن تركيا تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ما حدث.

وأشار الوزير إلى أن بلاده طلبت من السلطات السعودية تسليمها 18 شخصا على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في اسطنبول.. مشيراً إلى أن القضاء التركي "مخول بالنظر في القضية".

وأضاف أن السلطات التركية تتابع الاجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول".

وكان القضاء التركي قد أصدر في 5 ديسمبر الجاري، مذكرة توقيف بحق مسؤولين سعوديين اثنين على خلفية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.

وفي يوم 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،" إن تركيا تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في القضية إلى الأمم المتحدة".