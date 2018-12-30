تفاصيل المؤتمر السنوي لحزب «النور» الذي عقده بعيدًا عن الأعين

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حزب النور

حسن عاشور

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في الخفاء، وبعيدًا عن الإعلام، عقد حزب "النور"، الذراع السياسية لـ"الدعوة السلفية"، مؤتمره السنوي 2018، بحضور كبار قيادته وعلى رأسهم ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، والشيخ أحمد فريد، النائب الثاني، وعبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي الدعوة السلفية، ونواب الحزب القيادات.

التكتم على عقد المؤتمر أثار غضب الداعية السلفي سامح عبدالحميد حمودة، انتقد ماقام به الحزب من تنظيم المؤتمر بعيدًا عن أعين الإعلام.

وقال في بيان له: "لا تكاد تكون هناك أي تغطية للمؤتمر من الإعلام المرئي أو الصحف ،لماذا لم يتواصل الحزب مع الإعلاميين والصحفيين لحضور المؤتمر؟".

وأضاف: "هكذا المؤتمر محصور لبعض أفراد الحزب، فعدد قليل حضروا من الحزب (مقارنة بعدد أعضاء الحزب)، وممكن ترى الأشخاص هي نفسها التي تحضر كل مرة، ما فائدة هذه المؤتمرات والجمعيات والندوات المغلقة المحدودة؟ هل يُخاطبون أنفسهم؟".

وتابع: "الشعب المصري لازم يكون على اطلاع بهذه النشاطات، لازم الجماهير تتفاعل مع تلك المؤتمرات حتى يُساندوا الحزب عند الانتخابات لاختيار الأفضل لصالح البلاد والعباد، يجب أن تتم دعوة الناس من خارج الحزب وخاصة الإعلام من لا يُدرك قيمة الإعلام فقد خسر خسر خسر".

وأردف: "ويُنقل أن فلانًا ذكر (إنجازات الحزب في الفترة الماضية)، هكذا جملة مُبهمة دون تفصيل، ما هي هذه الإنجازات..؟".

وحضر عدد كبير من أبناء حزب النور المؤتمر، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الحزب.

واستعرض المهندس جلال مُرة، نائب رئيس حزب "النور" في كلمته والتي جاءت تحت عنوان: "مخاطر وتحديات" المشهد السياسي الحالي، مبينًا أهم المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن ودور الحزب في مواجهتها.

من جانبه، صرح الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور" بأن "خيار الحزب كان دائمًا في صف الوطن وليس انحيازًا لأي أطراف على حساب أطراف أخرى".

وأوضح أن "الحزب منذ نشأته يسعى لإيصال الخير للناس معتبرًا وجوده بمثابة القناة التي يعمل من خلالها لصالح الدولة والمجتمع".

من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي عضو اللجنة الصحية لـ  حزب "النور"، إن "أبرز التحديات التي توجه الحزب والتي من أهمها،  تشويه صورة القائمين على العمل الإسلامي بإدخال بعض الأفكار التكفيرية والمنتسبين للسلفية والجهاد وهم من هذه المصطلحات براء".

وضرب برهامي مثالًا لذلك بوضع فكرة حرمة الاحتفال بالكريسماس أنه فكر داعشي، مع أن هذا إجماع الأمة الإسلامية والأئمة الأربعة، ووجه المنتمين إلى أهمية تحمل هذه الهجمات التي تُشن عليهم، وعدم الالتفات لكلامهم وهدمهم المستمر.

وتطرق برهامي إلى المخاطر التي تواجه الأمة من خلال قضايا التغريب وتصوير وضع المرأة أنه مضطهد في الإسلام، وتغييب الشباب، وفكرة أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان.

فيما تحدث النائب أحمد الشريف ممثل الحزب عن دائرة العامرية عن إنجازات نواب الحزب من خلال المجلس لخدمة المواطنين.

وأكد الشريف، أن "رسالة نواب النور هي ربط المواطنين بالتنفيذيين والسعي في تحقيق مصلحة المواطن بشتى الطرق المتاحة".

فيما عرض عبد الله بدران، أمين حزب "النور" بالإسكندرية، قائمة إنجازات أمانة المحافظة خلال عام 2018م وذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الختامي تحت عنوان "أمانينا لمصرنا... إنجازات وتحديات".

وأشار بدران إلى "أهمية المشاركة السياسية للحفاظ على الوطن" والذي نظمه حزب النور أثناء الانتخابات الرئاسية وحضره ما يفوق 15 ألف مواطن كما تابع الحديث حول إدارة الكتلة التصويتية لأبناء الحزب والتي شهد بها القاصي والداني وأبهرت كافة الأجهزة المراقبة لعملية الانتخابات".

ولفت إلى إقامة الحزب لـ 180 سوق خيري على مستوى دوائر الإسكندرية وأسواق ملابس للأسر المنتجة بواقع 300.000 جنيه وأسواق مستلزمات المدارس بإجمالي 1.600.000 جنيه، وقال أنه قد تم تنظيم 100 حملة تبرع بالدم وعمل 110 مقر لحملة 100 مليون صحة بالإضافة إلى العديد من المساهمات الاجتماعية والصحية والخدمية.

وطالب بدران أعضاء الحزب بمد يد العون لأجهزة الدولة التنفيذية التي تتيح لهم ذلك، قائلاً: "أقول لأبناء الحزب كونوا كالذي أقام الجدار الذي أراد أن ينقض رغم رفض أهل القرية أن يطعموه"، مشيرًا إلى ما يتعرض له كوادر الحزب من أشكال التضييق والتهميش وعدم تكافؤ الفرص بين الأحزاب.


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