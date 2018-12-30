تفاصيل المكالمة بين "أوغلو" و"الجبير" بعد إقالته

30 ديسمبر 2018 - 10:40 م

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية السعودية السابق عادل الجبير.



وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، إن تشاووش أوغلو اتصل بالجبير على خلفية مغادرته منصب وزير الخارجية.

