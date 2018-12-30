  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:15 ص
بحث متقدم
سد النهضة

ماذا قال عمرو أديب عن تأجيل بناء سد النهضة؟

الدولار

خبير يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار بـ2019

محمد صلاح

محافظ الغربية يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح وأسرته

حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية

«الأرصاد»: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

السفير الفيتنامي لدى مصر، دو هوانج لونج

تفاصيل جديدة عن حادث المريوطية

حزب النور

تفاصيل المؤتمر السنوي لحزب «النور» الذي عقده بعيدًا عن الأعين

المصريون في منزل ارطغرل

«برهامي» يحذر مجددًا من مشاهدة «أرطغرل»

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

شيخ الأزهر ومستشاره

رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

بالخليج العربي ..

فقدان قارب على متنه 3 أردنيين ومصريان وإماراتي

عرب وعالم

السلطات تغرق 81 قارب صيد بإندونيسيا
السلطات تغرق 81 قارب صيد بإندونيسيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فقدان قارب صيد على متنه مصريان بالخليج العربي

#

العلماء يطورون جهازًا جديدًا يزرع في الجسم لتخفيض الوزن

#

إيطاليا تتهم 5 مصريين بتهريب مهاجرين إلى صقلية

#

نيجيريا.. فقدان الاتصال بـ20 شخص نتيجة غرق قاربهم

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، عن فقدان قارب صيد في مياه الخليج العربي على متنه 3 أردنيين ومصريان وإماراتي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاردنية، السفير ماجد القطارنة، في بيان، إن القارب مفقود منذ مساء الخميس الماضي، وعلى متنه ثلاثة مواطنين أردنيين وشخص إماراتي ومصريان.
وأضاف القطارنة: "قامت السلطات المعنية في دولة الإمارات بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل إليها، وطلبت من الجانب الإيراني إمكانية المساعدة في البحث عنهم".
وفي وقت سابق على بيان الخارجية الاردنية، أفاد مصدر أردني مطلع، للأناضول، بفقدان قارب صيد بالإمارات في الخليج العربي.
وقال المصدر، طلب عدم نشر اسمه: "تبلغنا بفقدان قارب صيد على متنه إماراتيون ومصريون وثلاثة أردنيين".
وتابع أن "السلطات الإماراتية خاطبت نظيرتها الإيرانية بشأن ما إذا كان هذا المركب اقترب من مياههم الإقليمية من عدمه".
وأردف: "ليس لدينا علم حتى الآن بمصير المركب، وكل ما يتوفر لدينا هو أنه مفقود، والخارجية الأردنية تبلغت من أشخاص أردنيين بذلك، وتم التواصل مع سفارة إيران بعمان، والسفارة الأردنية بطهران بشأن إذا ما كان لديهم معلومات عن فقدان المركب بالخليج العربي". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك
» غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك
» امرأة تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو
» فقدان قارب على متنه 3 أردنيين ومصريان وإماراتي
» مسيحيون يقاضون "المفتي" بسبب فتوى مثيرة
» علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء
» تركيا: سنلجأ لكل الآليات الدولية في قضية خاشقجي
» "الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان
» شاهد.. إنقاذ طفل بأعجوبة من أمام القطار بسوهاج
» لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟
» نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان كاملة العدد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين