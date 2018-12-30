مجهولون يعتدون على مسجد غربي ألمانيا

30 ديسمبر 2018 - 11:20 م

اعتدى مجهولون، الأحد، على مسجد قيد الإنشاء بمدينة دويسبورغ غربي ألمانيا تشرف عليه جمعية "المجتمع الاسلامي".



وتمثل الاعتداء برسم "نجمة داود"، التي تعتبر إحدى رموز الديانة اليهودية، على إحدى جدران المسجد.



وفي حديث للأناضول قال رئيس الجمعية خلوصي يوكسل، إنهم قدموا بلاغا للشرطة حول الاعتداء على المسجد الذي تتواصل أعمال البناء فيه منذ نحو 18 شهرا.

