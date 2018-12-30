مانشستر يونايتد يواصل زحفه نحو قمة "البريميرليج"

واصل مانشستر يونايتد زحفه نحو مقدمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه بورنموث بأربعة أهداف لهدف على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـ20 للمسابقة.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه بورنموث بأربعة أهداف لهدف على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـ20 للمسابقة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 35، في المركز السادس، بينما تجمد بورنموث عند النقطة 26، في المركز الثاني عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 54 نقطة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 35، في المركز السادس، بينما تجمد بورنموث عند النقطة 26، في المركز الثاني عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 54 نقطة.